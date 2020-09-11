شكرا لقرائتكم خبر عن 42 رحلة دولية تقل 4367 راكبا تغادر مطار القاهرة إلى وجهات مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر مطار القاهرة الدولى، اليوم الجمعة، 42 رحلة دولية فى طريقها إلى عدة عواصم مختلفةً وعلى متنها 4367 راكبا، وحسب مصادر مطلعة بالمطار فقد قام مسئولى مطار القاهرة وكافة الجهات المعنية بتطبيق أقصى درجات الإجراءات الإحتراذية تطبيقا لإشتراطات وتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية وتعليمات المنظمات العالمية للطيران.

وأوضحت المصادر أن رحلات السفر أقلعت إلى عدد من العواصم منها نيويورك فرانكفورت باريس لندن ميلانو أثينا فيينا بيروت جده دبى الشارقه الرياض أديس أبابا أبوظبى وأسطنبول بودابست لارناكا جوانزو البحرين كوبنهاجن بيرجامو صبيحة.

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واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.