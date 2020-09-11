شكرا لقرائتكم خبر عن نسبة التخفيض في التصالحات في كفرالشيخ من 25% لـ40% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ أن التقرير الذي أرسله لرئيس مجلس الوزراء ووزير التنميه المحليه بخصوص التصالحات جاء به أن نسبة التخفيض في المحافظه بلغت من 25% ل40%. وبلغ سعر المتر بالمناطق المتميزه بالمدن سكني 1350 جنيها، التجاري 1798جنيها , والصناعي 879جنيها, والأخري (إداري) 205جنيها, وتجاري 266جنيها, الصناعي 153جنيها وأخري (إداري) 300جنيه وعن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكني 80جنيه, وتجاري 150جنيه, والصناعي 100جنيه, وأخري (إداري) 150جنيه. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 100,403

تعافي 80,689

وفيات 5,577

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