شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مسجد النصر بالمنيا بتكلفة أكثر من 3 ملايين جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار افتتح اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا مسجد النصر بقرية العوايسه التابعة لمركز سمالوط في شمال المحافظة ضمن 18 مسجدا جديدا يتم افتتاحها تباعا خلال الشهر الجاري. والمسجد مقام على مساحة 490 متر مربع بتكلفة 3مليون و111 ألف جنيه ويضم طابقين الأول به صحن المسجد على مساحة 273متر وبه 6دورات مياه ومكان الوضوء والطابق الثاني مساحته 246متر ويضم 3دورات مياه ومكان الوضوء. كما يضم 4ماذن صغري وماذنة كبيره بارتفاع 43مترا وقبه كبيره و8 قباب صغرى. حضر الافتتاح الشيخ سلامه عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة ومحمد السيد رئيس مركز ومدينة سمالوط والقيادات الدينية من الاوقاف والأزهر وأهالي القرية الوضع في مصر Advertisements

اصابات 100,403

تعافي 80,689

وفيات 5,577

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