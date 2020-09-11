شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: جمع 28 ألف طن قش أرز وتحرير 8 محاضر حرق مخلفات زراعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، عن جمع ٢٨ ألف طن من قش الأرز من محافظات المنظومة منذ بداية الموسم وذلك بالتعاون مع وزارتى الزراعة والتنمية .

كما قامت محاور المرور اليومية التى تعمل على مدار الساعة بتحرير عدد ٨ محاضر حرق مخلفات زراعية تم رصدها بأحدث التقنيات باستخدام الأقمار الصناعية ونظم الإنذار المبكر لتتبع أماكن الحرق فى المحافظات، ومتابعة اتجاه الرياح طبقا للبيانات الصادرة عن الهيئة القومية للأرصاد الجوية، بالإضافة إلى المتابعة الميدانية لمحاور الرصد التابعة لوزارة البيئة.

واستكمالاً للدور التوعوي لوزارة البيئة نفذت إدارات الإعلام بالأفرع الإقليمية لجهاز شئون البيئة المعنية بالمنظومة عدد ٩٥٠ نشاط توعوى للمزارعين للتوعية بمخاطر حرق المخلفات الزراعية وفوائد إستغلاله كأسمدة وأعلاف غير تقليدية.

وتستمر وزارة البيئة فى متابعة الأوضاع على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة بالتعاون مع غرف عمليات وزاراتى الزراعة والتنمية المحلية للاستجابة والتعامل الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أى أحداث طارئة .