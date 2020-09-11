شكرا لقرائتكم خبر عن توافد مواطنين علي مراكز التكنولوجيا بالمنيا لتقنين أوضاع المباني المخالفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توافد مواطنين من أهالي محافظة المنيا، على 9 مراكز تكنولوجي بالوحدات المحلية من العدوة شمالا حتى دير مواس جنوبا، لتقديم طلبات تقنين أوضاعهم وسداد جدية التصالح 25 % من قيمة المخالفة.

فيما أعلن المحافظ اللواء أسامة القاضي، إزالة 8 مخالفات متنوعة بينهم 4 مخالفات بناء على الرقعة الزراعية بمركز سمالوط، لمساحة 2 قيراط و12 سهم، و4 مخالفات بناء على أملاك الدولة بمركزي بني مزار، ودير مواس لمساحة 261 مترا .