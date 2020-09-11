شكرا لقرائتكم خبر عن إفتتاح 4 مساجد بالوادى الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اكد الشيخ رمضان يوسف وكيل مديرية اوقاف الوادى الجديد، انه تم اليوم إفتتاح 4 مساجد تم إحلالها وتجديدها من موازنة وزارة الأوقاف فى إطار خطتها نحو إحلال وتجديد المساجد وبناء مساجد جديدة ، حيث تم إفتتاح المساجد بمراكز الخارجة والداخلة والفرافرة .

وقال ان المساجد الجديدة تشمل مسجد المروة القديم بمدينة الخارجة بتكلفة 2 مليون و870 الف جنيها ً ، ومسجد تقسيم المعلمين بالخارجة بتكلفة 3 مليون و748 الف جنيها ً، ومسجد عباد الرحمن بمدينة موط بمركز الداخلة بتكلفة 2 مليون و268 الف جنيها ً ، ومسجد الأمل بالفرافرة بتكلفة مليون و686 الف جنيها ً ، وتم إفتتاح المساجد بعد فرشها بالسجاد وتوفير كافة المستلزمات الأساسية بكل مسجد .

وأشار الى ان خطة وزارة الأوقاف تشمل إحلال وتجديد العديد من المساجد بكافة مناطق محافظة الوادى الجديد.