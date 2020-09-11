شكرا لقرائتكم خبر عن «من 20 لـ40%»..أسعار التصالح في البحر الأحمر والأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أكد خلاله قيام ٢٣ محافظة بتخفيض أسعار التصالح بقيم تتراوح ما بين 20% إلى 70 % وذلك تخفيفًا عن كاهل المواطنين البُسطاء، ومراعاة للبعُد الاجتماعي في تقدير أسعار التصالح في مخالفات البناء.

وقال التقرير إن محافظة البحر الأحمر قامت بتخفيض الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 30 إلى 40 %، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكني 430 جنيهًا، والتجاري 645 جنيهًا، والصناعي 370 جنيهًا، والفندقى 790 جنيها وأخرى 430 جنيهاً، وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكني 185 جنيها والتجارى 295 جنيها والصناعى 158 جنيها والأخرى 186 جنيها، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكني 70 جنيها، وتجاري 95 جنيها، والصناعي 70 جنيها والأخرى 95 جنيها .

وأضاف التقرير أن محافظة الأقصر بلغت نسبة التخفيض حوالى 20 %، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن وغير المخططة للسكني 286 جنيها والتجارى 450 جنيها والصناعى 318 جنيها والادارى 379 جنيها والأخرى 145 جنيها، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكني 130 جنيهاً، وتجاري 284 جنيهًا، والصناعي 147 جنيهًا والإداري 200 جنيه والأخرى 136 جنيها، وعن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكني 100 جنيه، وتجاري 182 جنيهًا، والصناعي 111 جنيه والإداري 134 جنيها والأخرى 102 جنيه .

كما خفضت محافظة جنوب سيناء الأسعار بنسبة 25 % على القرى والمدن .