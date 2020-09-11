ياسمين فؤاد: فحص عادم 4587 سيارة ومخالفة 1006 للبيئة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نفذت وزارة البيئة أيضاً عدد من الحملات المرورية لفحص عوادم السيارات على الطرق داخل وخارج المدن، في مواقع متفرقة من محافظات الجمهورية وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بهدف إحكام الرقابة على الانبعاثات الناتجة عن عوادم السيارات وضبط المخالف منها للتقليل من الانبعاثات الملوثة للهواء.
وأسفرت تلك الحملات عن فحص نحو ٤٥٨٧ سيارة حتى الآن، حيث تبين مطابقة عدد ٣٥٨١ سيارة ومخالفة ١٠٠٦ للحدود المسموح بها في قانون البيئة وتعديلاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وترحب وزارة البيئة باستقبال شكاوى المواطنين من خلال الإدارة العامة لخدمة المواطنين عبر الخط الساخن ١٩٨٠٨ من ٩ ص إلى ٩ م وعبر موقع التواصل الاجتماعي Facebook وزارة البيئة المصرية- الصفحة الرسمية، وتطبيق WhatsApp 01222693333 تليفون 0225256470، 0225266178 كما يمكنكم التواصل مع منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة الخط الساخن 16528.
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