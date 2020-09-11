شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار التصالح في مخالفات البناء بسوهاج وقنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أكد خلاله قيام ٢٣ محافظة بتخفيض أسعار التصالح بقيم تتراوح ما بين 20% إلى 70 % وذلك تخفيفًا عن كاهل المواطنين البُسطاء، ومراعاة للبعُد الاجتماعي في تقدير أسعار التصالح في مخالفات البناء.

أوضح التقرير أن محافظة سوهاج قامت بتخفيض الأسعار ما بين 10 % للقرى و25 % للقرى، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكني 505 جنيهات، والتجاري 930 جنيهًا، والصناعي 210 جنيهات، والأخرى 511 جنيهًا، وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكني 203 جنيهات والتجارى 372 جنيها والصناعى 120 جنيها والأخرى 240 جنيها، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكني 75 جنيها، وتجاري 175 جنيهًا، والصناعي 73 جنيها والأخرى 105 جنيهات وعن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكني 90 جنيها، وتجاري 200 جنيه، والصناعي 96 جنيها والأخرى 125 جنيها .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن محافظة قنا قامت بتخفيض الأسعار بنسبة 25 % عن الأسعار السابق إعلانها، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكني 433 جنيهًا، والتجاري 900 جنيه، والصناعي 700 جنيه، والإداري 78 جنيهًا، وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكني 375 جنيها والتجارى 767 جنيها والصناعى 608 جنيهات والادارى 700 جنيه ومتوسط سعر المتر بالقرى، سكني 80 جنيهاً، وتجاري 175 جنيهًا، والصناعي 135 جنيها والإداري 150 جنيهًا وعن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكني 50 جنيها وتجاري 100 جنيه، والصناعي 80 جنيها والإداري 90 جنيها.