شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار التصالح في مخالفات البناء بالغربية: «تخفيضات بنسبة 30 لـ40%» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أكد خلاله قيام ٢٣ محافظة بتخفيض أسعار التصالح بقيم تتراوح ما بين 20% إلى 70 % وذلك تخفيفًا عن كاهل المواطنين البُسطاء، ومراعاة للبعُد الاجتماعي في تقدير أسعار التصالح في مخالفات البناء.
أشار التقرير إلى أن محافظة الغربية تراوحت نسبة التخفيض فيها ما بين 30 و40%، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكني 576 جنيهًا، والتجاري 774 جنيهًا، والصناعي 260 جنيهًا، والأخرى «إداري» 813 جنيهًا، وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكني من 411 جنيهًا، وتجاري 517 جنيهًا، والصناعي 206 جنيهات وأخرى «إداري» 569 جنيهًا، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكني 150 جنيهًا، وتجاري 259 جنيهًا، والصناعي 119 جنيهًا وأخرى «إداري» 259 جنيهًا، وعن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكني 100 جنيه، وتجاري 115 جنيهًا، والصناعي 55 جنيها وأخرى «إداري» 73 جنيها.
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