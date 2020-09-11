شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: إطلاق 10 قوافل طبية ضمن مبادرة «حياة كريمة» للكشف والعلاج بالمجان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أطلقت وزارة الصحة السكان، الجمعة،٤ قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة «حياة كريمة» للكشف والعلاج مجانًا في بعض التخصصات الطبية لأصحاب الأمراض المزمة وذلك بمحافظات الجيزة والوادي الجديد والدقهلية وجنوب سيناء.
وأعلنت الوزارة استمرار القوافل الطبية المجانية في كافة التخصصات على مستوي الجمهورية، مشيرة إلى إطلاق 6 قوافل طبية أخرى اعتبارا من السبت ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» للكشف والعلاج مجانًا في محافظات الأقصر والقليوبية وسوهاج والإسكندرية وكفر الشيخ والفيوم.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
100,403
-
تعافي
80,689
-
وفيات
5,577
كانت هذه تفاصيل خبر «الصحة»: إطلاق 10 قوافل طبية ضمن مبادرة «حياة كريمة» للكشف والعلاج بالمجان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.