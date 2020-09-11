شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: إطلاق 10 قوافل طبية ضمن مبادرة «حياة كريمة» للكشف والعلاج بالمجان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت وزارة الصحة السكان، الجمعة،٤ قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة «حياة كريمة» للكشف والعلاج مجانًا في بعض التخصصات الطبية لأصحاب الأمراض المزمة وذلك بمحافظات الجيزة والوادي الجديد والدقهلية وجنوب سيناء.

وأعلنت الوزارة استمرار القوافل الطبية المجانية في كافة التخصصات على مستوي الجمهورية، مشيرة إلى إطلاق 6 قوافل طبية أخرى اعتبارا من السبت ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» للكشف والعلاج مجانًا في محافظات الأقصر والقليوبية وسوهاج والإسكندرية وكفر الشيخ والفيوم.