شكرا لقرائتكم خبر عن بتخفيض يصل لـ70%.. أسعار التصالح في مخالفات البناء بـ«كفر الشيخ ودمياط والدقهلية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أكد خلاله قيام ٢٣ محافظة بتخفيض أسعار التصالح بقيم تتراوح ما بين 20% إلى 70 % وذلك تخفيفًا عن كاهل المواطنين البُسطاء، ومراعاة للبعُد الاجتماعي في تقدير أسعار التصالح في مخالفات البناء.

وقال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن نسبة التخفيض في محافظة كفر الشيخ بلغت ما بين 25 و40%، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكني 1350 جنيهًا، والتجاري 1798 جنيهًا، والصناعي 879 جنيهًا، والأخرى «إداري» 1857 جنيهًا، وبلغ متوسط سعر المتر بالقرى سعر سكني 205 جنيهات، وتجاري 266 جنيهًا، والصناعي 153 جنيهًا وأخرى «إداري» 300 جنيه، وعن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكني 80 جنيها، وتجاري 150 جنيهًا، والصناعي 100 جنيه وأخرى «إداري» 150 جنيهًا.

وأوضح التقرير أن محافظة دمياط بلغت نسبة التخفيض فيها حوالى 30%، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكني ما بين 200 إلى 500 جنيه، والتجاري ما بين 280 إلى 700 جنيه، والصناعي ما بين 220 إلى 500 جنيه، والأخرى «إداري» 250 إلى 500 جنيه، وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكني من 100 إلى 300 جنيه، وتجاري ما بين 200 و500 جنيه، والصناعي ما بين 120 جنيها و300 جنيه وأخرى «إداري» ما بين 120 و300 جنيه، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكني ما بين 75 و100 جنيه، وتجاري ما بين 100 و180 جنيهًا، والصناعي 75 جنيهًا وأخرى «إداري» 75 جنيهًا، وعن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكني 50 جنيها، وتجاري 75 جنيهًا، والصناعي 50 جنيها وأخرى «إداري» 80 جنيها.

وقال شعراوى إن التخفيض بمحافظة الدقهلية بلغ نسبة تتراوح ما بين 10 إلى 20%، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكني 900 جنيه، والتجاري 850 جنيها، والصناعي 650 جنيها، والأخرى 750 جنيها، وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكني 250 جنيها، وتجاري 350 جنيها، والصناعي 250 جنيها وأخرى «إداري» 220 جنيها، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكني 150 جنيها، وتجاري 300 جنيه، والصناعي 175 جنيهًا وأخرى «إداري» 250 جنيهًا، وعن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكني 75 جنيها، وتجاري 150 جنيهًا، والصناعي 100 جنيه وأخرى «إداري» 125 جنيها.