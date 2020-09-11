شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف بخطبة الجمعة: حيثما تكون مصالح العباد فثم شرع الله.. ولا تسمعوا للأفاكين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن بناء أي دولة يرتكز على قواعد أرض وشعب وسلطة حاكمة وقانون ينظم البلاد والعباد، وبدون ذلك يصير الأمر إلى فوضى .

وأضاف خلال خطبة الجمعة والتي أقيمت بمسجد الفتح بالزقازيق وفقا للتدابير الاحترازية: بالعلم تتقدم الدول سواء بالعلم التطبيقي أو بالفهم الصحيح لديننا السمح ،فاهل العلم والشرائع أجمعت حيث تكون مصالح العباد فثمة شرع الله وإذا تعارضت المصلحة العامة والخاصة قدمت المصلحة العامة على الخاصة، ولولي الأمر الممثل في عصرنا الحديث في رئيس الدولة أن يقنن المباح أو يقيده أو ينظمه ورأي الحاكم يرفع الخلاف في المختلف فيه ولم يقول رأي العالم، رأي الحاكم يرفع الخلاف في القضايا الخلافية، فيضع العلماء آرائهم ثم يأتي البرلمان أو الحاكم فيختار منها ما يحقق المصلحة فلولي الأمر أن ينظم المباح أو ينيب من ينظمه فإذا نظم المباح وجبت طاعته لأن الله يقول «ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم»، كما أن سوء استخدام المباح يخرج به من الحل إلى الحرمة، فليس لأحد من الناس ان يبني بيتا يغلق به طريق الناس أو يعطل به مجرى مائي ويقول أنا حر في ملكي، نقول له انت حر ما لم تضر فإن وقع منك الضرر على الآخرين فالقاعدة الفقهية فإن الضرر يزال .

وضرب وزير الأوقاف مثالا فقال«يحتمل الأخف برفع الأشد، يحتمل الضرر الخاص برفع الضرر العام، لما ضاق المسجد الحرام عن استيعاب الحجاج والمعتمرين حمل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصحاب البيوت المجاورة للمسجد على بيع بيوتهم لصالح المسجد الحرام وهو ما يعرف في عصرنا الحاضر بنزع الملكية للمنفعة العامة، ولما تحدث بعضهم على أنه من الصعب على أي انسان ان يترك بيته المجاور لبيت الله الحرام، قال لهم عمر انتم الذين حللتم على بيت الله ولم يحل بيت الله عليكم وفعله سيدنا عثمان في التوسعة الثانية للمسجد ) .

وقال جمعة: في هذه المحافظة وبالأسماء تفتتح الدولة المصرية 53 مسجد في يوم واحد في اطار افتتاح 130 مسجداً، وفي الأسبوع المقبل ستفتتح الدولة المصرية 70 مسجداً، بما يعني مائتي مسجد في ثمانية أيام، الدولة المصرية تبني واعدائها يهدمون، نحن لا نعرف الهدم، تبني في الطرق والإسكان والطاقة والكهرباء والمياه والمستشفيات والمدارس والمساجد ودور العبادة، فهي دولة لا تعرف إلا البناء فلا تسمعوا للأفاكين وإن هدمت زاوية على مجرى مائي أو لتوسعة طريق يبني مسجد جامع بدلاً منها فلا تسمعوا للمزايدين .

واختتم جمعة: لا يظن أحداً أن كورونا قد غادرت بلا رجعة فيتساهل في الإجراءات الوقائية، مشددا بالالتزام بما يحافظ على صحة الفرد والمجتمع مما يقرره أهل الطب والعلم .

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