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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والاثار، على أهمية التزام الجميع بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي أصدرتها الوزارة ولا سيما مع استئناف حركة السياحة الثقافية، وذلك استكمالا لتجربة مصر الناجحة في استئناف حركة السياحة الوافدة إليها مرة أخرى.

جاء ذلك خلال الجولة في ظل استئناف حركة السياحة الثقافية بمصر اعتبارا من أول سبتمبر الجاري، بمعابد الكرنك لمتابعة ترميم ورفع كفاءة ٢٩ كبشا، ضمن المشروع القومى لوزارة الاثار والسياحة، لهذه التماثيل الموجودة في الفناء الاول للمعبدوالتى تم نقل ٤ منها لتزيين ميدان التحرير بالقاهرة.

وزير السياحة والآثار يشدد على الإجراءات الوقائية فى جميع الأماكن السياحية

وأشار الوزير إلى أن المدن الساحلية بمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح قد أثبتت نجاحها في ظل الالتزام بتطبيق هذه الضوابط للحفاظ على صحة المواطنين والسائحين والعاملين بالقطاع.

وزير السياحة والآثار يشدد على الإجراءات الوقائية فى جميع الأماكن السياحية

موضحاً أن أعداد السائحين الوافدين للاقصر ما زالت بسيطة، مؤكدا انه يتم الاعتماد حاليا على السياح القادمين من الغردقة ومدن البحر الاحمر من خلال رحلات اليوم الواحد، لافتاً إلى انه تم ارجاء فتح المراكب النيلية وارجائها لفترة، مشدداً على عمل تحاليل كورونا لجميع القادمين لمصر حتى تكون الدولة مطمئنة تمامًا على ان الوافد اليها غير مصاب بالعدوى، حيث ان الوزارة تحرص كل الحرص على السائح الأجنبي، والمواطن المصرى في كل المدن السياحية