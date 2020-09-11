وزير الأوقاف يوزع 4 أطنان لحوم أضاحي على الأسر الأكثر احتياجاً بالشرقية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وزع الدكتور محمد مختار وزيرالأوقاف، وبرفقته الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، 4 أطنان لحوم أضاحي مقدمة من وزارة الأوقاف على الأسر المستحقة بالقرى الأكثر احتياجاً بنطاق دائرة المحافظة . وأوضح وزيرالأوقاف أنه إيماناً من الوزارة بتوسع قاعدة التكافل الإجتماعي ومد يد العون للأسر الفقيرة والمستحقة لتوفير حياة كريمة لهم وتزويدهم بكميات اللحوم اللازمة لسد احتياجاتهم خلال الأيام المقبلة. ومن جانبه أشاد محافظ الشرقية بجهود وزارة الأوقاف والحكومة المصرية، لتوفير كافة احتياحات المواطنين المستحقين من السلع الأساسية والمواد الغذائية وخاصة لحوم الأضاحي لتوزع على الأسر الأكثر إحتياجاً من أبناء المحافظة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 100,403

تعافي 80,689

وفيات 5,577

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