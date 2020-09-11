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شكرا لقرائتكم خبر عن الآلاف يؤدون الجمعة وسط إجراءات احترازية بالمنيا.. والأوقاف تنفي إزالة مسجد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
حرص آلاف المواطنين على ادعاء صلاة الجمعة بالمنيا، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة لعدم الإصابة بوباء كورونا المستجد .
وألقى الخطباء والأئمة الخطبة بعنوان «تقدير المصلحة وتنظيم المباح».
وشدد الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة على الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.
فيما أصدرت مديرية الأوقاف بالمحافظة بيانا أكدت فيه عدم صحة ما تداوله بعض صفحات الجماعات الإرهابية المغرضة والكاذبة من صدور قرارات إزالة لمسجد الفتح الإسلامي بقرية دفش بمركز سمالوط، ووصف البيان الشائعة بمحاولة إحداث إثارة للرأي العام كذبا وافتراء .
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