شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيض 20% في أسعار التصالح مخالفات البناء بـ«البحيرة» (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أكد خلاله قيام ٢٣ محافظة بتخفيض أسعار التصالح بقيم تتراوح ما بين 20% إلى 70 % وذلك تخفيفًا عن كاهل المواطنين البُسطاء، ومراعاة للبعُد الاجتماعي في تقدير أسعار التصالح في مخالفات البناء.

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن محافظة البحيرة قامت بالتخفيض بنسبة 20%، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكني 433 جنيهًا، والتجاري 780 جنيهًا، والصناعي 481 جنيهًا، والأخرى «إداري» 763 جنيهًا، وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكني من 240 جنيهًا، وتجاري 395 جنيهًا، والصناعي 263 جنيهًا وأخرى «إداري» 450 جنيهًا، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكني 115 جنيهًا، وتجاري 193 جنيهًا، والصناعي 143 جنيهًا وأخرى «إداري» 230 جنيهًا، وعن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكني 72 جنيها، وتجاري 120 جنيهًا، والصناعي 83 جنيها وأخرى «إداري» 133 جنيهًا.

وأشار التقرير إلى أن محافظة المنوفية قامت بتخفيض الأسعار بنسبة 20%، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكني 500 جنيه، والتجاري 1500 جنيه، والصناعي 500 جنيه، والأخرى «إداري» 500 جنيه، وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكني من 119 جنيهًا، وتجاري 350 جنيهًا، والصناعي 195 جنيهًا وأخرى «إداري» 270 جنيهًا، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكني 120 جنيهًا، وتجاري 290 جنيهًا، والصناعي 315 جنيهًا وأخرى «إداري» 290 جنيهًا، وعن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكني 70 جنيها، وتجاري 120 جنيهًا، والصناعي 105 جنيهات وأخرى «إداري» 110جنيهات.