شكرا لقرائتكم خبر عن نجل سيدة القطار: رسالة وهدية من الرئيس لوالدتي (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس أحمد أبوصايمة، نجل صفية أبوالعزم المعروفة إعلاميا بـ «سيدة القطار» إن مندوبا عن الرئيس عبدالفتاح السيسي سلّم والدته هدية من الرئيس عبارة عن هاتف «آيفون» تقديرا لموقفها، وذلك بمحل إقامتهم في محافظة المنوفية.

وأضاف أن مندوب رئيس الجمهورية كان يحمل رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى والدته، محتواها «إحنا بنشكر حضرتك وإنتي مثال للسيدة المصرية الجدعة».