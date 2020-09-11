شكرا لقرائتكم خبر عن بدء توقيع الكشف الطبي على طالبي الترشح لـ«النواب» (الأوراق المطلوبة والمصاريف) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد أبوهاشم وكيل وزارة الصحة ببورسعيد عن بدء توقيع الكشف الطبى على طالبي الترشح لانتخابات مجلس النواب بدءاً من اليوم الجمعه 11 سبتمبر 2020 وتبدأ مواعيد الكشف من الساعة 9 صباحاً حتى 9 مساءاً.

وأوضح أبوهاشم أن أماكن الكشف بالمحافظة هي: ⁩المجلس الطبي العام بجوار ديوان عام مديرية الصحة، والمعمل المشترك التابع لمديرية الصحة.

والأوراق المطلوبة للتقديم لمجلس النواب هي: بطاقة الرقم القومى ساريه مع صوره لها يتم الاطلاع على الأصل وتسليم الصوره، ⁩عدد 6 صور شخصيه الخلفيه بيضاء 4×6 ورسوم الكشف الطبي للمرشحين هي 2850 جنيهاً تدفع بالفيزا كارد يضاف إليها 5٪ ضريبة في حالة وجود عدم وجود فيزا كارد.