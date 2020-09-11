شكرا لقرائتكم خبر عن خرائط سقوط الأمطار على المحافظات حتى الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مركز التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار بوزارة الموارد المائية والرى، خرائط سقوط الأمطار على جميع المحافظات خلال الفترة من 11 سبتمبر وحتى 13 سبتمبر الجارى.

وذكرت الخرائط إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة اليوم الجمعة 11 سبتمبر على أقصي الجنوب ومنطقة حلايب وشلاتين، كما تتوقع أيضا سقوط أمطار خفيفة غدا على نفس المنطقة، فيما تشير الخرائط إلى عدم سقوط امطار.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشرقية ، ويكون الطقس حار على جنوب سيناء والرياح معتدلة ، فيما ترتفع نسبة الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 83 % .

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس حار ، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة، وسط توقعات بفرص أمطار متوسطة على حلايب وشلاتين.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف ، و على شمال الصعيد يكون الطقس لطيف، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل .

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