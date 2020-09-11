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الأردن يسمح بدخول العمالة بتصاريح سارية المغادرة قبل 18 مارس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية  بعمان - الأردن في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص. 

 

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بعمان يشير إلي أن وزارة العمل الأردنية قررت السماح للعمالة غير الأردنية ممن غادروا البلاد قبل 18 مارس 2020 وتصاريح عملهم ما زالت سارية المفعول بدخول البلاد وحسب الإجراءات المتبعة .

 

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وكشف الملحق العمالى طلعت السيد رئيس مكتب  التمثيل العمالي بعمان  عن أن  وزير العمل الأردني نضال فيصل البطاينة  أصدر قرارا بذلك فضلا عن عدم يسمح للعمالة غير الأردنية بدخول البلاد ممن غادروا البلاد بعد التاريخ    المشار إليه حتى ولو كانت تصاريح عملهم سارية المفعول ، كما لا يسمح بدخول أي عامل غير أردني أراضي المملكة ممن يحملون تصاريح عمل منتهية .

 

 

 

 

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