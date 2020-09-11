شكرا لقرائتكم خبر عن المصريون قالوها #مش_نازلين_في_السيسي_واثقين: كمل يا ريس ابنى وعَمر كل مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما يكون المصريون على الموعد عندما يشعرون بالخطر على وطنهم من دعوات الخراب والفوضى، تجدهم ينتفضون لكشف هذه الدعوات المشبوهة ضد الوطن وضد قيادته السياسية فتجدهم فى قائمة الصفوف الأولى لحماية ترابها من خونة الأوطان، وهو ما ظهر فى هاشتاج #مش_نازلين_في_السيسي_واثقين، الذى تصدر قائمة ترند تويتر فى مصر بعشرات الآلاف من التغريدات، بعد تدشينه بسويعات قليلة، ردا على هذه الدعوات المحرضة.





وتنوعت تغريدات المشاركين من خلال الهاشتاج، حيث قال خالد: "يا رئيس احنا معاك، ولو تطلب الأمر هننزل نفوضك للقضاء على الإرهاب، تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر.. يحيا قاهر الإرهاب"، وقال أحمد سمير: "بلدنا بتتقدم ولازم نستمر فى مرحلة التقدم من خلال قيادة حكيمة قوية".





وقالت قسمت مصطفى: "حفظك الله يامن حفظت على مصر فى أشد الأوقات.. حفظك الله يا من أعدت لمصر كرامتها وهيبتها.. حفظك الله يا من أدخلت فى قلوب المصريين حب الأوطان، حفظك الله يا من جعلك الله مخلص مصر والمصريين من الطغاة، تحيا مصر وعاش السيسى البطل الزعيم، تحيا مصر رغم أنف الحاقدين"، فيما قال أسامة فوزى: "أنا النهاردة بقول وبعيد بأعلى صوت، السيسى رئيسى وأفتخر لحد ما أموت".





أما أشجان حسين، فقالت: "مش نازلين فى السيسى واثقين، كمل يا ريس وشغل مصانع وشباب، كمل يا ريس وابنى وعَمر فى كل مصر، كمل يا ريس وازرع ملايين الفدادين وصوب زراعية وإنتاج وفير، سيبك من مهابيل الإخوان وسدد الله بالتوفيق خطاك"، فيما قالت نشوى نور: "أشكرك لأمانتك وصدقك.. أشكرك على وطنيتك وثباتك.. أشكرك لأنك مبعتش لنا الوهم.. أشكرك لأنك شرفتنا أمام العالم.. أشكرك أنك كنت جاد وحازم فى ارثاء دعائم دولة القانون.. أشكرك لحرصك على بناء دولة مصرية حديثة بمعنى الكلمة".















