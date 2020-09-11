شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف مبيض محارة يساعد والده وينجح في الثانوية العامة بـ96%.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قصة ملهمة جديدة، انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعى، خلال الساعات القليلة الماضية، تشبه إلى حد كبير قصة إبراهيم عبد الناصر، الشهير ببائع الفريسكا، والذى أصبح ترند فى مصر.

الفيديو المنتشر من ساعات على مواقع التواصل الاجتماعى، لشاب تخطى أيضا الثانوية العامة، وتمكن من النجاح بمجموعة 96 %، وفى نفس الوقت، يعمل "مبيض محارة" مع والده، ليساعده، وأيضا ليستعد لدخول الجامعة.



مبيض المحارة

تم تداول الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، على نطاق كبير، حيث ظهر الشاب يوسف فى المكان الذى يعمل به، وهو يحمل شكائر الأسمنت والرمل من أمام احدى البنايات تحت الإنشاء.

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يوسف

وقال يوسف: "انا من الفيوم .. بنبات فى سكن هنا"، واستعرض المكان الذى يبيت فيه ليلته، وتابع "ببدأ شغلى 6 ونص.. وأيام الدراسة كنت بشتغل برضه علشان كنا محتاجين فلوس.. وكنت باخد دروس .. كان نفسى أدخل طب .. بس اللى يجيبه ربنا كويس .. فرقت على 2 %".

رواد مواقع التواصل الاجتماعى، تداولوا الفيديو، وطالبوا بالاهتمام بحالة يوسف، ووالده، مؤكدين أنه يستحق الدعم مثلما حدث مع الطالب إبراهيم عبد الناصر، فيما أكد الكثيرون أن مصر مليئة بالنماذج المشرفة التى تستطيع أن تتحدى الصعاب والمشاكل وكل الأزمات التى تمر بها طالما تمتلك الإرادة.