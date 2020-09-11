شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الهندسة المدنية بنقابة المهندسين تبدأ سلسلة محاضرات مجانية غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق غدا السبت، أولى المحاضرات المجانية التى تقدمها شعبة الهندسة المدنية لمهندسى شعبتها، حيث تقوم الشعبة برئاسة المهندس أحمد رمزى، بتقديم محاضرات مجانية لكل مهندسى مدنى، يقدمها عدد من أساتذة الخرسانة يوم السبت من كل أسبوع على مدار ستة أسابيع.

وقال المهندس أحمد رمزى رئيس شعبة الهندسة المدنية، فى بيان، أن الشعبة تسعى دائمٱ للبحث وتقديم كل ما يمكن أن يستفيد به المهندس المدنى.

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وجاءت الفكرة بتقديم مادة علمية متميزة بخبرة مقدميها لكل مهندس لصقل خبرته وتميزه وتقليل فرصة الأخطاء وتقليل عنصر الزمن للحصول على التميز، وذلك دون أن يتكلف مبالغ ربما لا تناسب الجميع للحصول على مثل هذه الجرعة المكثفة من المعلومة.

وأضاف: فكان التواصل مع عدد من أساتذة الخرسانة، وبمجرد عرض الفكرة تحمس لها الجميع وكان قبول منح المحاضرات تطوعا ومشاركة منهم لشعبتهم دون تقاضى أى مقابل، لافتا إلى أنه بمجرد الانتهاء من محاضرات الخرسانة الستة سوف يليها كل مجالات الهندسة المدنية تباعًا.

كما تعد الشعبة لتقديم عدد من الندوات الهامة فى ذات الشأن وذلك فيما يخص المشاريع القومية الهندسية التى تتم حاليا وعلى سبيل المثال المتحف المصرى الجديد والذى يعد صرح إنشائى يهم جميع المهندسين للاستفادة من كل الخبرات التى قدمت لتنفيذه بهذا الإبهار، وكذلك شبكة الطرق والكبارى التى أثرت فكرة ونظرة الخارج لمصر، وغيرها مما سيلقى رضاء وترحيب للمهندس المدنى.