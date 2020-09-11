شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تعلن تعيين 354 شابا بينهم 20 من ذوى الهمم بالسويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس 354 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 20 شاباً من ذوى القدرات الخاصة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، كما تم توفير 200 فرصة عمل للإناث بإحدى المصانع بالمحافظة ، وذلك من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وتم تسجيل 856 راغبا فى العمل منهم 9 من ذوى القدرات الخاصة .

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وقال حاتم جاد الرب مدير المديرية، فى تقريره عن إنجازات المديرية عن شهر أغسطس الماضى للوزير أن المديرية قامت باستخراج 920 شهادة قياس مستوى مهارة ، ورخصة مزاولة مهنة ، كما تلقت فى مجال علاقات العمل 115 شكوى فردية تم تحويل 35 منها للمحكمة العمالية، و 78 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة ، وتم تسوية شكوتين، كما تم بحث وتسوية 3 شكاوى وردت عبر بوابة الشكاوى الإلكترونية .

وأشار إلى أنه تم التفتيش على 150 منشأة ، وتم تحرير 44 محضر لمنشآت مخالفة من خلال مكاتب التفتيش العمالي، والتفتيش على 10 منشآت فى مجال السلامة والصحة المهنية وتحرير عدد 2 محضر لمنشآت مخالفة .