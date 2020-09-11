مباحث القاهرة تُعيد حقيبة بداخلها 100 ألف جنيه سرقها مسجل في عابدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على عامل لسرقته حقيبة بداخلها 100 ألف جنيه، كانت بحوزه شخص أثناء سيره بمنطقة عابدين. تبلغ لقسم شرطة عابدين، بضبط حقيبة يد بداخلها مبلغ 100 ألف جنيه، بحوزة عامل "له معلومات جنائية" عقب قيامه بخطف الحقيبة من أحد الأشخاص أثناء سيره بدائرة القسم بأسلوب الخطف، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة. جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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