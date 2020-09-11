"خطف حفيده وربطه بسلسلة حديد".. تفاصيل اختطاف طفل وطلب فدية مالية بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علا عمران:

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط مسجل خطر اختطف حفيده وطلب فدية من والده 35 ألف جنيه مقابل إطلاق سراحه في المنوفية.

تلقى قسم شرطة شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية بلاغا من سائق توك توك - مقيم بدائرة المركز بغياب نجله عن منزلهما "بالتوك توك" ملكه وتلقيه اتصال هاتفي من مجهول طلب خلاله مبلغ 35 ألف جنيه كفدية نظير إعادته.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية توصلت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (عم المبلغ له معلومات جنائية- مقيم بدائرة المركز).

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وعقب تقنين الإجراءات تم وضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقرر بسابقة عقده العزم على اختطاف المجني عليه بدافع التحصل على مبلغ الفدية، وفي سبيل تنفيذ مخططه قام باستقلال التوك توك قيادة المجني عليه بزعم توصيله إلى مسكن آخر له بدائرة مركز شرطة تلا بالمنوفية، وحال وصولهما طلب منه الصعود إلى الشقة.

وقام بتكبيل يديه وقدميه بسلسلة حديدية واستولى على هاتفه المحمول والتوك توك وقام بتغيير معالمه واتصل بالمُبلغ وساومه على إعادة المجني عليه نظير تحصله على المبلغ المالي.

تم تحرير المجني عليه وضبط المسروقات والهاتف المستخدم في ارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.