قبل ترويجها في المنوفية.. ضبط عاطلين وبحوزتهما 44 فرش حشيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح رجال قطاع الأمن العام بالتنسيق مع وحدة مباحث مكافحة المخدرات بالمنوفية، في ضبط عاطلين وبحووزتهما كمية كبيرة من مخدر الحشيش قبل ترويجها بالمحافظة.

وردت معلومات سرية لرجال وحدة مباحث مكافحة المخدرات بالمنوفية بنشاط عاطلين في دائرة مركز قويسنا ودائرة مركز السادات بالاتجار في المواد المخدرة وباستهدافهما عقب التأ:د من صحة المعلومات تم ضبطهما.

وضُبط بحوزتهما 44 فرش حشيش ومبالغ مالية، وهاتفان محمول، قبل ترويجها على المتعاطين بالمنوفية، جرى تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.