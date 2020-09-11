غسل أموال واحتيال مصرفي.. الأموال العامة تضبط 3 قضايا بقيمة 7 ملايين جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون. وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 3 قضايا "تحويلات مالية غير مشروعة – احتيال مصرفي – غسل أموال" متهم فيها 3 أشخاص، ضُبط فيها مستندياً أكثر من " 7 ملايين جنيه، 150 ألف ريال سعودي، 100 ألف درهم إماراتي، 10 ألاف دينار كويتي". جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وباشرت النيابة التحقيق.

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