محظور تداولها.. ضبط 3 آلاف قرص مخدر وأدوية مُهربة جمركيا بصيدلية في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: واصلت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث شن حملات لمواجهة قضايا الاتجار في الأدوية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسة والمهربة جمركياً. وأثمرت الجهود عن ضبط "1500 قرص من العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية – 350 قرص من الأدوية المهربة جمركياً والمحظور تداولها – 250 قرص خاصة بأدوية التأمين الصحي والمحظور تداولها داخل الصيدليات" داخل صيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة بدون ترخيص ملك صيدلي "له معلومات جنائية" وتبين عدم تواجده، وتم ضبط المدير المسئول، وبمواجهته أقر بإدارته للصيدلية وحيازته للمضبوطات بقصد بيعها للمواطنين لحساب صاحب الصيدلية. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

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