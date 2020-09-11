مباحث التموين تضبط 12 منشأة بدون ترخيص في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

وجه ضباط مباحث التموين بالجيزة، حملة مكبرة استهدفت ضبط الأسعار، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وخاصة محدودي الدخل.

وخلال 24 ساعة، تمكنت الحملة تحت إشراف اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، من ضبط 82 قضية متنوعة، أبرزها 12 منشأة بدون ترخيص، 9 مخالفات عدم حمل شهادة صحية، و11 مخالفة إنتاج خبز ناقص الوزن و11 مخالفة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

وشملت الجهود ضبط 8 مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار، و18 مخالفة بيع أسطوانات غاز و14 مخالفة بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

وتحررت المحاضر اللازمة حيال المخالفين، وأحالها حكمدار الجيزة اللواء علي شلش إلى النيابة العامة للتحقيق.