مرور الجيزة في 24 ساعة.. التقاط 400 مخالفة "رادار" و1360 انتظارا خاطئا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

حملات مرورية مستمرة تشنها الإدارة العامة لمرور الجيزة تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

خلال الساعات الـ24 الماضية واصلت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

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‫وأسفرت جهود الحملات بقيادة اللواء محمد عامر، مدير مرور الجيزة -خلال 24 ساعة- عن ضبط 4203 مخالفات مرورية، تتصدرها نموذج 125 بـ1395 مخالفة تليها الانتظار الخاطئ بـ1360 مخالفة.

كما تم التصالح في 84 مخالفة، والتصدي لـ 160 موقفا عشوائيا بمطالع ومنازل الكباري، وتحرير 400 مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار".

المخالفات شملت 52 مخالفة لوحات معدنية غير مؤمنة، و14 مخالفة عدم الصلاحية الفنية للسيارة و17 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان.