محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
واصلت أجهزة الأمن بالجيزة جهودها برئاسة اللواء طارق مرزوق؛ لإنفاذ القانون وتحقيق مبدأ الردع العام، وذلك بشن حملات مكبرة بمختلف المناطق.
وتستهدف الحملات تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، وخاصة محرزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص لما لها من خطورة بالغة على المجتمع.
أسفرت الحملات بقيادة اللواء محمود السبيلي، مدير مباحث الجيزة، ونائبيه اللواءين سامح الحميلي ومدحت فارس عن ضبط 21 متهمًا بالاتجار في المواد المخدرة بمضبوطات بلغت 135 جرام حشيش، 465 قرصا مخدرا، 93 جرام هيروين، 320 جرام شادو و45 جراما من مخدر البودر و1520 جرام إستروكس.
في مجال قضايا الأسلحة النارية، تم ضبط متهم في قضية دفاع عن النفس عُثر بحوزته على فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12مم.
تحررت المحاضر اللازمة حيال المتهمين، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
كانت هذه تفاصيل خبر أمن الجيزة يلاحق مروجي الكيف وحائزي السلاح والذخيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.