أمن الجيزة يلاحق مروجي الكيف وحائزي السلاح والذخيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

واصلت أجهزة الأمن بالجيزة جهودها برئاسة اللواء طارق مرزوق؛ لإنفاذ القانون وتحقيق مبدأ الردع العام، وذلك بشن حملات مكبرة بمختلف المناطق.

وتستهدف الحملات تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، وخاصة محرزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص لما لها من خطورة بالغة على المجتمع.

Advertisements

أسفرت الحملات بقيادة اللواء محمود السبيلي، مدير مباحث الجيزة، ونائبيه اللواءين سامح الحميلي ومدحت فارس عن ضبط 21 متهمًا بالاتجار في المواد المخدرة بمضبوطات بلغت 135 جرام حشيش، 465 قرصا مخدرا، 93 جرام هيروين، 320 جرام شادو و45 جراما من مخدر البودر و1520 جرام إستروكس.

في مجال قضايا الأسلحة النارية، تم ضبط متهم في قضية دفاع عن النفس عُثر بحوزته على فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12مم.

تحررت المحاضر اللازمة حيال المتهمين، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.