البيئة: ضبط ١٠٨ منشآت صناعية مخالفة وفحص عادم ٤٥٨٧ سيارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تمكنت الفرق التفتيشية التابعة لوزارة البيئة المنتشرة في مختلف أنحاء محافظات المنظومة: الشرقية، الغربية، البحيرة، الدقهلية، القليوبية، بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية من التفتيش على ٩٠١ منشأة صناعية حتى الأن تنوعت بين منشآت كبرى ومتوسطة وصغرى تبين مطابقة ٢٠٧ وتوقف ٥٨٦ عن العمل ومخالفة ١٠٨ منشآت للحدود المسموح بها في قانون البيئة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وبلغ إجمالي ما تم تجميعه من قش الأرز داخل محافظات المنظومة بالتعاون مع وزارتي الزراعة والتنمية المحلية إلى ما يقرب من ٢٨ ألف طن حتى تاريخه، كما قامت محاور المرور اليومية التي تعمل على مدار الساعة بتحرير ٨ محاضر حرق مخلفات زراعية تم رصدها بأحدث التقنيات باستخدام الأقمار الصناعية ونظم الإنذار المبكر لتتبع أماكن الحرق في المحافظات، ومتابعة اتجاه الرياح طبقا للبيانات الصادرة عن الهيئة القومية للأرصاد الجوية، بالإضافة إلى المتابعة الميدانية لمحاور الرصد التابعة لوزارة البيئة.

كما نفذت وزارة البيئة أيضاً عدد من الحملات المرورية لفحص عوادم السيارات على الطرق داخل وخارج المدن، في مواقع متفرقة من محافظات الجمهورية وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بهدف إحكام الرقابة على الانبعاثات الناتجة عن عوادم السيارات وضبط المخالف منها للتقليل من الانبعاثات الملوثة للهواء، حيث أسفرت تلك الحملات عن فحص نحو ٤٥٨٧ سيارة حتى الأن، وتبين مطابقة ٣٥٨١ سيارة ومخالفة ١٠٠٦ للحدود المسموح بها في قانون البيئة وتعديلاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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واستكمالاً للدور التوعوي لوزارة البيئة نفذت إدارات الإعلام بالأفرع الإقليمية لجهاز شئون البيئة المعنية بالمنظومة ٩٥٠ نشاطا توعويا للمزارعين للتوعية بمخاطر حرق المخلفات الزراعية وفوائد استغلاله كأسمدة وأعلاف غير تقليدية.

وتستمر وزارة البيئة في متابعة الأوضاع على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة بالتعاون مع غرف عمليات وزاراتي الزراعة والتنمية المحلية للاستجابة والتعامل الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي أحداث طارئة.

وترحب وزارة البيئة باستقبال شكاوى المواطنين من خلال الإدارة العامة لخدمة المواطنين عبر الخط الساخن ١٩٨٠٨ من ٩ صباحا إلى ٩ مساء وعبر موقع التواصل الاجتماعي Facebook وزارة البيئة المصرية - الصفحة الرسمية، وتطبيق WhatsApp 01222693333 تليفون 0225256470، 0225266178 كما يمكنكم التواصل مع منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة الخط الساخن 16528.