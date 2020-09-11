الأوقاف: لا صحة على الإطلاق لرفض الوزير افتتاح أي مسجد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
افتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ومحافظ الشرقية، صباح اليوم، مسجد كفر أباظة بمحافظة الشرقية.
وفوض وزير الأوقاف، الشيخ زكريا الخطيب مدير مديرية الشرقية ومديري الإدارات في افتتاح باقي المساجد وهي ٥٢ مسجدا مراعاة لظروف دخول وقت الجمعة.
وأكدت وزارة الأوقاف، أنه لا صحة على الإطلاق لرفض الدكتور محمد مختار جمعة افتتاح أي مسجد.
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