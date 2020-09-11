مصر | ضبط 4720 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 11 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 4720 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت الإدارة العامة للمرور حملات مرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (4720) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

(1908) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(245) مخالفة السير بدون تراخيص.

(19) دراجة نارية مخالفة.

(47) مخالفة موقف عشوائى.

(62) مخالفة شروط الترخيص.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

وفى سياق منفصل... كشفت تحقيقات نيابة النزهة الجزئية فى واقعة سرقة كمية من المشغولات الذهبية ومبلغ مالى 2000 جنيه من منزل موظف أن وراء ارتكاب الواقعة خادمة.

وتبين من التحقيقات أن السرقة تمت بأسلوب "المغافلة" مستغلة المتهمة طبيعة عملها طرف المجنى وعلمها بمواعيد عمله وتواجه بالمنزل.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من قسم شرطة النزهة مفاده تلقيه بلاغا من مواطن بإكتشافه سرقة كمية من المشغولات الذهبية من داخل مسكنه ولم يتهم أو يشتبه فى أحد.

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وبالإنتقال والفحص تبين سلامة جميع منافذ الشقة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكابها إحدى السيدات تعمل لدى المجنى عليه، مقيمة بدائرة قسم شرطة الزيتون.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بإرتكاب الواقعة، حرر المحضر الزم بالواقعة وأخطرت النيابة التى أمرت بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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وفى سياق منفصل... صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثة شاب لقي مصرعه، بعدما دهسه القطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد في البدرشين، كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الحادث.

بداية الواقعة كانت بورود بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة البدرشين، يفيد بمصرع شاب أسفل عجلات القطار، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب في العقد الثاني من العمر مصاب بكسور وجروح خطيرة، وبسؤال المارة تبين أن قطار قد دهسه أثناء عبوره شريط السكة الحديد ولا شبهة جنائية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.