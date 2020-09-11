مصر | ضبط 168 قضية مخدرات وتنفيذ 46181 حكما قضائيا متنوعا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 11 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 168 قضية مخدرات وتنفيذ 46181 حكما قضائيا متنوعا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (37 سلاح نارى، بحوزة 27 متهم) وذلك على النحو التالى:

(7) بنادق خرطوش.

(4) طبنجات.

(26) فرد محلى.

(70) طلقة مختلفة الأعيرة.

ضبط (191) قطعة سلاح أبيض.

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (46181) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى:

(166) حكم جناية.

(14207) حكم حبس جزئى.

(3165) حكم حبس مستأنف.

(22406) حكم غرامة.

(6237) حكم مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (2) تشكيل عصابى ضما (4) متهمين، إرتكبوا (6) حوادث متنوعة.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (168) قضية مخدرات بحوزة (187) متهم، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (11،713كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (8،600 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (1،703 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (670 جرام).

كمية من البودرة المخدرة وزنت (165 جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (2،079 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 1،632 كيلو جرام)

عدد (11833) قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (23) متهمين.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (13) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (188) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (27758) مخالفة مرورية.

فى مجال فحص السائقين: فحص (33) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (5) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.