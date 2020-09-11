مصر | ضبط نحو 3000 قرص مخدر وأدوية مهربة بمدينة نصر

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 11 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط نحو 3000 قرص مخدر وأدوية مهربة بمدينة نصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على صيدلى لحيازته على 1500 قرص من العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية مهربة جمركيا بمدينة نصر.

فقد تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث من ضبط (1500 قرص من العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية – عدد 350 قرص من الأدوية المهربة جمركيًا والمحظور تداولها – عدد 250 قرص خاصة بأدوية التأمين الصحى والمحظور تداولها داخل الصيدليات) داخل صيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة بدون ترخيص ملك (صيدلى "له معلومات جنائية")

وتبين عدم تواجده، وتم ضبط (المدير المسئول) وبمواجهته أقر بإدارته للصيدلية وحيازته للمضبوطات بقصد بيعها للمواطنين لحساب صاحب الصيدلية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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وفى سياق منفصل... صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثة شاب لقي مصرعه، بعدما دهسه القطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد في البدرشين، كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الحادث.

بداية الواقعة كانت بورود بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة البدرشين، يفيد بمصرع شاب أسفل عجلات القطار، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب في العقد الثاني من العمر مصاب بكسور وجروح خطيرة، وبسؤال المارة تبين أن قطار قد دهسه أثناء عبوره شريط السكة الحديد ولا شبهة جنائية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.