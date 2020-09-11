أخبار مصر | منظومة الشكاوى: تلقي 9 آلاف شكوى تخص وزارة التضامن بشأن المعاشات

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 11 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر منظومة الشكاوى: تلقي 9 آلاف شكوى تخص وزارة التضامن بشأن المعاشات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الجمعة عن تقرير حول موقف رصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء خلال شهر أغسطس الماضي.

وقال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إنه في إطار حرص منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء على تلبية مطالب أصحاب المعاشات بشأن تطبيق القانون رقم (25) لسنة 2020؛ وبالتنسيق مع الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات بوزارة التضامن الاجتماعي، تم بحث ودراسة 9869 شكوى وطلبا واستفسارا جاء معظمها بشأن التضرر من عدم الحصول على العلاوات الخمس أو انخفاض القيمة الإجمالية للعلاوة، وتضمنت الاستجابات إنهاء إجراءات تسجيل وربط المستحقات وتحديد مواعيد دورية للصرف لعدد 278 مواطنًا تقدموا بشكاوى واستغاثات للمنظومة بشأن التضرر من تأخر استحقاق صرف المعاش، كما تم توجيه عدد 138 مواطنًا بمعرفة مناطق الهيئة إلى المكاتب المختصة لتقديم أصول المستندات الرسمية التي تُثبت استحقاق أصحابها تمهيدًا لإنهاء إجراءات صرف المعاش.

وعلى الصعيد الاجتماعي والإنساني، انتهت وزارة التضامن الاجتماعي من بحث ودراسة عدد 3513 شكوى واستغاثة وطلبا، تركز حوالي 90% منها بشأن طلب الحصول على فرصة في برنامج الدعم النقدي المشروط، كان في مقدمة تلك الاستجابات إصدار وإعادة تفعيل عدد 228 كارت تكافل وكرامة للأسر المستحقة، بالإضافة إلى صرف 337 مساعدة مالية عاجلة لبعض الأسر من مؤسسات التكافل الاجتماعي بالمديريات والجمعيات الأهلية، وتسجيل عدد 103 حالات إنسانية عاجلة ببرنامج الدعم النقدي المشروط.

وبحسب ما أوضحه التقرير، الذى عرضه الدكتور طارق الرفاعى، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، تلقى فريق التدخل السريع المركزي بوزارة التضامن الاجتماعي من المنظومة 104 شكاوى وبلاغات بشأن تواجد أشخاص بلا مأوى، تم الانتهاء من بحث ودراسة 65 شكوى منها، نتج عنها إيداع 13 مواطنا ومواطنة بمختلف دور الرعاية الاجتماعية لتلقي كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية، بينهم عدد 5 أطفال، بالإضافة إلى إيداع 4 حالات آخرى بالمستشفيات المختلفة من خلال التنسيق مع المنظومة لتلقي العلاج المناسب، كما نجح أعضاء فريق البرنامج في إعادة دمج 4 حالات مع أسرهم مرة أخرى من خلال تقديم الدعم النفسي والمعنوي. كما تبين أن هناك عدد 20 حالة يمتهن بعضهم التسول، وبعد التواصل معهم رفضوا المساعدة، وجار دراسة عدد 39 شكوى أخرى.

وقد انتهت وزارة الموارد المائية والري خلال شهر أغسطس من بحث ودراسة 544 شكوى وطلبا بشأن تطهير ورفع المخلفات والقمامة ونزع الحشائش من المجاري المائية، كما استمرت المنظومة في تلقي بلاغات واستغاثات المواطنين الطبية عامة، أو الخاصة بالإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث تلقت ورصدت المنظومة 8 آلاف شكوى واستغاثة وطلبا للحصول على الخدمات الطبية، وتم التنسيق بين المنظومة ووزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي ورؤساء الجامعات.

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وأشار الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة، إلى أنها حققت بالتنسيق مع قيادات وزارة التموين والتجارة الداخلية نتائج ايجابية واستجابات سريعة في التعامل مع شكاوى المواطنين المتضررين من بعض تجار السلع التموينية الذين تُسول لهم أنفسهم التلاعب بمواصفات السلع أو صلاحيتها، وكذلك بعض بدالي التموين، حيث تلقت المنظومة 4 آلاف شكوى في هذا الصدد.

وأضاف أن المنظومة استمرت في استقبال والتعامل مع شكاوى المواطنين من خلال تطبيق الواتس آب (WhatsApp) لاستقبال ومتابعة شكاوى المواطنين حول أماكن تركز تراكمات القمامة والمخلفات، حيث استقبلت المنظومة حوالي (21) ألف رسالة وصورة خلال الشهر الماضى لأماكن تراكمات القمامة والمخلفات بأنواعها، تم ترجمتها إلى 2320 شكوى.

وحققت فرق التدخل السريع والطوارئ بوزارات: الكهرباء والطاقة المتجددة والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والبترول والثروة المعدنية والنقل وبعض المحافظات، استجابة سريعة لإزالة أسباب بعض الشكاوى ذات الخطورة، حيث تعاملت المنظومة مع عدد 4آلاف شكوى طوارئ مختلفة منها على سبيل المثال أعمدة إنارة متهالكة أو آيلة للسقوط وأسلاك كهرباء مكشوفة، وكسر مواسير أو تسريب غاز، والإبلاغ عن أغطية بالوعات مفقودة وتهالك أو تلف بعض أجزاء من حواجز وأسوار بعض الكباري والطرق.

وحققت محافظات: بورسعيد، والمنيا، ومطروح، والبحيرة، وكفر الشيخ، والغربية، والإسماعيلية، والمنوفية، والقليوبية، والشرقية، وبني سويف، والجيزة، وأسوان، والفيوم، وأسيوط نسب إنجاز متميزة خلال أغسطس الماضي، فيما حققت جامعات القاهرة، والزقازيق، والمنوفية، وعين شمس، والإسكندرية، والمنصورة، وبني سويف، وبنها معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها، كما حققت بعض الجهات كمشيخة الأزهر، وجهاز حماية المستهلك، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نسب إنجاز متقدمة في سرعة الاستجابة للشكاوى الموجهة إليها.