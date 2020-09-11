أخبار مصر | محافظ المنوفية: ارتفاع نسبة سداد رسوم التصالح بمخالفات البناء إلى 98%

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 11 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر محافظ المنوفية: ارتفاع نسبة سداد رسوم التصالح بمخالفات البناء إلى 98% والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الجمعة مع اللواء إبراهيم أبو ليمون؛ محافظ المنوفية، عبر تقنية "فيديو كونفرانس" لمتابعة موقف المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في المحافظة.

وخلال الاجتماع، أشار اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، الي جهود التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاع اليد، نوّه المحافظ إلى أنه خلال الفترة من ديسمبر 2019 وحتى 9 سبتمبر الجاري، بلغ عدد الطلبات المقدمة للتصالح 141031 طلبا، بينما وصل عدد المسددين لمبالغ جدية التصالح إلى 137986 شخصا، بنسبة 98%.

إلى جانب ذلك، فقد أشار محافظ المنوفية إلى استمرار العمل بمنظومة تقنين أوضاع التعديات على أملاك الدولة، مشيرا إلى أنه خلال الفترة من ديسمبر 2019 وحتى أغسطس 2020 بلغ عدد العقود المسجلة على بيانات المنظومة 571 عقدا بقيمة متحصلات بلغت 124،180 مليون جنيه.

وتطرق اللواء إبراهيم أبوليمون إلى جهوده منذ ديسمبر 2019 وحتى الآن في رفع المستوى الحضاري للمحافظة، وفي ضوء ذلك شرح أهم الأعمال التي قام بها لتطوير ورفع كفاءة كورنيش العاصمة شبين الكوم، من خلال المشاركة المجتمعية، فضلا عن جهود إعادة تنظيم وتخطيط الشوارع، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة 15 ميدانا لإضفاء مظهر حضاري عليها، وذلك بالتمويل الذاتي والمشاركة المجتمعية، بتكلفة بلغت 20 مليون جنيه، فضلا عن أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة المستشفيات بحي غرب شبين الكوم، الجاري تنفيذها من خلال نقل موقف بركة السبع إلى الموقف الحضاري القائم على ترعة الجردة؛ لتقليل الكثافة المرورية وحفاظا على المظهر الحضاري للمدينة.

وضمن جهود إضفاء المظهر الحضاري أيضًا، نوّه محافظ المنوفية إلى وضع خطة لزراعة أشجار النخيل المثمر بشوارع العاصمة، وفي ظل هذه الخطة تم زراعة أكثر من 800 نخلة مثمرة.

واستمرارا لجهود الارتقاء بالمستوى الحضاري للمحافظة، قال المحافظ إنه تم افتتاح مشروع مجمع مواقف الشهداء النموذجي المطوّر، المقام على مساحة 4500م بتكلفة بلغت 3 ملايين جنيه من التمويل الذاتي للمحافظة؛ من أجل القضاء على المواقف العشوائية، وجار إنشاء موقف نموذجي آخر في مدينة منوف على مساحة من الصرف المغطى بتكلفة إجمالية 4 ملايين جنيه من التمويل الذاتي للمحافظة.

وحول المشروعات التي يتم إعدادها حاليا للبدء في تنفيذها، أشار محافظ المنوفية إلى أنه من بينها 9 مشروعات للنهوض بالمستوى الحضاري للمحافظة، ومشروعان للأسواق الحضارية بمدينتي الباجور والشهداء، كما تم التنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات، وتم بناء على ذلك إقرار واعتماد خطة لتطوير المناطق غير المخططة بأنحاء المحافظة سيتم تنفيذها على عدة مراحل.

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وتحدث محافظ المنوفية عن المشروعات التي يتم تنفيذها بالمحافظة بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، للنهوض بمستوى البنية التحتية بمركز ومدينة تلا، بإجمالي 23 مليون جنيه، تشمل إحلال وتجديد شبكات المياه ومد وتدعيم صيانة 5 مدارس، إلى جانب رصف 17 شارعا بداخل المدينة، بالإضافة إلى إجراء صيانة لمستشفى تلا المركزي.

وأضاف المحافظ: هناك مشروعات تم الانتهاء منها بنسبة 100% وجاهزة للافتتاح مثل محور التعمير ( شبين الكوم ـ طملاي) بطول 16 كم مزدوج، لربط مدينة السادات بمنطقة قويسنا الصناعية، واستكماله حتى شبين الكوم، لخدمة محافظات وسط الدلتا، كما أن هناك مشروعا آخر يتمثل في محطة مياه الحامول بجملة استثمارات بلغت 910 ملايين جنيه، على مساحة 7 أفدنة؛ لخدمة مدينة منوف وجميع قرى مركز منوف، إلى جانب مشروع محطة معالجة صرف صحي منشأة سلطان بتكلفة بلغت 80 مليون جنيه، بالإضافة إلى محطة مياه الباجور بقيمة 708 ملايين جنيه، مضيفا أن هناك مشروع مول العاصمة، بجملة استثمارات بلغت 200 مليون جنيه، وقصر الثقافة بشبين الكوم، ومصنع تدوير القمامة الذي تم تشغيله باستثمارات بلغت 130 مليون جنيه.

وفيما يخص التحول الرقمي، نوه المحافظ إلى أنه تم الاتفاق مع الشركة المصرية للاتصالات للانتهاء من توصيل خدمة الإنترنت للمنشآت الحكومية الواقعة على الشوارع المدرجة بخطة الرصف الحالية 202021 كأولوية أولى، وقال إن عدد المنشآت المستهدف توصيل الخدمة إليها، خلال العامين المقبلين، يبلغ 1200 منشأة.

وفيما يتعلق بالمشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، أشار المحافظ إلى أن إجمالي الاستثمارات تبلغ 87،370 مليون جنيه تشمل 6 مشروعات تبطين بطول 30،6 كم.

وفي ختام اللقاء، وجّه رئيس الوزراء المحافظ بالتنسيق مع وزير الأوقاف لتوفير عدد من قطع الأراضي المملوكة للأوقاف بالمحافظة لبناء مدارس عليها وسد العجز، كما كلّف بتوفير أراضي بديلة للأوقاف في مدينة السادات.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه من المقرر أن يتم خدمة محافظة المنوفية بالكامل بالصرف الصحي خلال عامين في حالة استمرار المعدلات المرتفعة لمشروعات الصرف الصحي بالمحافظة، مؤكدا أنه سيتم حل بعض المعوقات في عدد من المشروعات بالتنسيق مع الوزارات المعنية.