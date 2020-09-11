أخبار مصر | حقيقة إطلاق صفحة جديدة لوزارة القوى العاملة على "فيسبوك"

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 11 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر حقيقة إطلاق صفحة جديدة لوزارة القوى العاملة على "فيسبوك" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، حقيقة المنشور المتداول على موقع التواصل الاجتماعي بشأن إطلاق صفحة جديدة لوزارة القوى العاملة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تنشر أخبارًا عن توفير منح ووظائف جديدة.

وتواصل المركز الإعلامي مع وزارة القوي العاملة، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أن تلك الصفحات مزيفة، وأن الوزارة لا تمتلك سوى صفحة رسمية واحدة على موقع فيس بوك تحت اسم "وزارة القوى العاملة المصرية" والتي تحمل شارة التحقق الزرقاء كصفحة رسمية معتمدة.

وناشدت الوزارة المواطنين عدم الانسياق وراء أي بيانات أو إعلانات تُنشر على هذه الصفحات الوهمية.