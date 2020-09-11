أخبار مصر | الحكومة توضح حقيقة عدم طرح منتجات "ما يغلاش عليك" بكل المحافظات

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 11 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الحكومة توضح حقيقة عدم طرح منتجات "ما يغلاش عليك" بكل المحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، حقيقة المنشور المتداول على موقع التواصل الاجتماعي بشأن اقتصار طرح منتجات مبادرة "ما يغلاش عليك" بعدد محدود من محافظات الجمهورية.

وتواصل المركز الاعلامي مع وزارة المالية، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدا أن المبادرة يتم تطبيقها بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، ويمكن للمواطنين شراء السلع والمنتجات إلكترونيًا من خلال موقع المبادرة "MOBADRA.GOV.EG"، والتعرف على أسماء وعناوين التجار، والبالغ عددهم نحو 1631 محلًا وتاجرًا، موزعين على مختلف المحافظات.

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