أخبار مصر | حقيقة إخلاء الدويقة من السكان دون توفير وحدات سكانية بديلة لهم

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 11 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر حقيقة إخلاء الدويقة من السكان دون توفير وحدات سكانية بديلة لهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء اليوم الجمعة، حقيقة المنشور المتداول على موقع التواصل الاجتماعي بشأن إخلاء منطقة الدويقة من السكان دون توفير وحدات سكنية بديلة لهم.

وتواصل المركز الاعلامي مع محافظة القاهرة، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدا أن المحافظة قامت بتوفير مساكن حضارية بديلة لقاطني تلك المنطقة فور إخلائها، باعتبارها منطقة آيلة للسقوط ولا جدوى من ترميمها، حيث تم نقلهم إلى وحدات مؤثثة بالكامل بمدينة الأسمرات، وذلك لتوفير حياة كريمة وسكن لائق للمواطنين.

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