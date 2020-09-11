أخبار مصر | "التضامن": تأدية الخدمة العامة للخريجين أمر اختياري وليس إجباريا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 11 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر "التضامن": تأدية الخدمة العامة للخريجين أمر اختياري وليس إجباريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، حقيقة المنشور المتداول على موقع التواصل الاجتماعي بشأن إجبار خريجي الجامعات والمعاهد العليا على تأدية الخدمة العامة.

وتواصل المركز الإعلامي مع وزارة التضامن الاجتماعي، التي نفت تلك الأنباء، موضحة أن تأدية الخدمة العامة للخرجين أمر اختياري وليس إجباريا، وذلك وفق لقانون رقم 76 لسنة 1973.

وأشارت الوزارة، إلى أن تأدية الخدمة العامة يعد شرطًا للالتحاق بالوظائف في الجهات الحكومية، باستثناء المؤهلات التي لها تكليف من وزارة الصحة.