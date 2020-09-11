أخبار مصر | حقيقة تسريح عدد كبير من موظفي الدولة بالتزامن مع الانتقال للعاصمة الادارية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 11 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر حقيقة تسريح عدد كبير من موظفي الدولة بالتزامن مع الانتقال للعاصمة الادارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء اليوم الجمعة حقيقة المنشور المتداول بشأن تسريح عدد كبير من موظفي الدولة بالتزامن مع تنفيذ خطة التأهيل الإداري تمهيدًا للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

وتواصل المركز الاعلامي مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الذي نفي تلك الأنباء، مؤكدا أن دولة حريصة علي تطوير رفع كفاءة الموطنين، دون المساس بأي حق من حقوقهم.

وأشار الجهاز المركزي الي الخطة المعدة من قبل الحكومة لتدريب المنتقلين الي العاصمة الإدارية الجديدة مع الالتزام برفع قدرات كفاءة العاملين بالجهاز الادراي للدولة من اجل ضمان خدمات أفضل للمواطنيين.

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، امس الخميس، عن خروج 908 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 81597 حالات حتى اليوم.

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وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 154 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 100557 حالة من ضمنهم 81597 حالة تم شفاؤها، و5590 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف

الذكية.