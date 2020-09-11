شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء اليوم وغدا بالقليوبية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية في الوحدات المحلية للمراكز والمدن يومى الجمعة والسبت لتلقى طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء وسداد نسبة الـ25% رسوم جدية التصالح في بعض مخالفات البناء حيث إن آخر موعد لسدادها نهاية سبتمبر الجارى طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

أكد المحافظ انتظام تلك العملية بجميع الوحدات المحلية موضحا أنه تم التوجيه بتقديم كافة التيسيرات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لتقنين أوضاعهموفقًا للاشتراطات المحددة بالقانون مناشدا المواطنين بسرعة تقديم طلبات التصالح بشأن مخالفات البناء قبل انتهاء المدة المحددة.

مشيرا إلى أنه بلغ إجمالى عدد الطلبات التي تقدم بها أصحابها للتصالح على مخالفات البناء بالمحافظة منذ فتح باب تلقى الطلبات حتى اليوم 111 ألف و221 طلب تصالح على مخالفات البناء، فيما تم تحصيل 608 مليون و240 ألف جنيها من رسوم الفحص ونسبة الـ 25% من جدية التصالح.

بذكر ان محافظ القليوبية قرر تخفيض سعر المتر المربع الخاص بالتصالح في بعض مخالفات البناء لتصبح تخفض اسعار قيمة مقابل التصالح للمتر المربع لكافة الاسعار الواردة بالقرار رقم 784 لسنة 2019 بنسبة 10% على إلا يقل سعر المتر المربع عن 50 جنيه.

ويتم حساب قيمة مقابل التصالح وتقنين الاوضاع للعزب التي تقع خارج الأحوزة العمرانية للمدن وداخل كردون تلك المدن بنسبة 50% من قيمة مقابل التصالح للمتر المربع لهذه المدن على النحو الوارد والمبين بالقرار رقم 784 لسنة 2019 على إلا يقل سعر المتر المربع عن 80 جنيه.

من جانبه قال المهندس عبدالله العمرى وكيل مديرية الاسكان في القليوبية ان جميع القرى في القليوبية كان سعر المتر 75 جنيه اصبح بعد خصم 10 % بحسب قرار المحافظ 67،5 جنيه اما بالنسبه للعزب فستترك كما هي سعر المتر بـ 50 جنيه لانه لا يجوز النزول عن الحد الادنى سعر المتر فلن تنطبق عليها تخفيض النسبه الـ 10%.

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اما بالنسبه للمدن فسيتم تطبيق نسبة الخصم بحسب اسعار المدينه فمثلا في مدينه طوخ سعر المتر 150 جنيه ستصبح بعد الخصم الـ 10% 135 جنيه والقناطر الخيرية كانت 200 جنيه ستصبح بعد الخصم 180 جنيه.

استمرار تلقى طلبات التصالح فى بالقليوبية

استمرار تلقى طلبات التصالح فى بالقليوبية