شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات بالمنيا لافتتاح مكتب الخدمات القنصلية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عمل على قدم وساق يجري بمحافظة المنيا، ولوضع اللمسات النهائية لافتتاح مكتب التصديقات والخدمات القنصلية، بجوار الوحدة المحلية بمدينة المنيا، والذي اعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن افتتاحه الاثنين المقبل.
ويستقبل المكتب المواطنين، لتقديم الخدمات لهم في ذات اليوم، بدلا من الانتقال لمحافظة بني سويف.
وقال محافظ المنيا، في تصريحات صحفية، إن المكتب يقدم التسهيلات وكل الخدمات القنصلية في توثيق الأوراق للمواطنين، بدلا من الانتقال للمحافظات المجاورة.
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