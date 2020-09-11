شكرا لقرائتكم خبر عن سموم مستشفيات بنها تحذر من تسمم الأطفال: 232 حالة بأدوية ومواد كاوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر مركز السموم الإكلينيكية التابع لمستشفيات بنها الجامعية، أولياء الأمور من خطورة ترك الأدوية والمواد الكيماوية في متناول الأطفال، كي لا يعرضوا حياتهم لخطر التسمم والموت.

وقالت الدكتور نيرمين عدلي محمود رئيس قسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية بكلية طب بنها، والمشرف العام على المركز، إن التقارير الشهرية لمركز السموم تؤكد أن أكتر من ٥٠ ٪ من حالات التسمم بسبب تناول الأدوية العلاجية بطريق الخطـأ، يليها بالترتيب تناول المواد الكاوية «البوتاس»، ثم «المبيدات الحشرية»، مطالبة أولياء الأمور بالانتباه لأولادهم وإبعاد كل ما يعرض حياتهم للخطر عنهم.

واصدر المركز الاحصاء الشهري لشهر اغسطس لعدد الحالات التي تعرضت للتسمم نتيجة اختناق غاز ومبيدات حشرية ومخدرات ومشتقات بترولية ومواد كاوية وأدوية علاجية وتسمم غذائي ولدغا حشرات، بإجمالي 232 حالة تسمم،

وجاءت الادوية العلاجية في مقدمة حالات التسمم بعدد ١٢١ حالة بنسبة ٥٢.٢%، يليها المواد الكاوية ٥١ حالة بنسبة ٢٢%، والمبيدات الحشرية ٢٧ حالة بنسبة ١١.٦%، والمخدرات ١٥ حالة بنسبة ٦.٥%، والتسمم الغذائي ١١ حالة بنسبة ٤.٦%، والمشتقات البترولية ٥ حالات بنسبة ٢.٣%، وأخيرا اختناق الغاز ولدت الحشرات بنسبة ٠.٤% لكلا منهما.