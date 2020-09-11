شكرا لقرائتكم خبر عن تزين المرأة والوشم وبقاء الزوجة في بيت طليقها بفترة العدة.. فتاوى حاسمة من المفتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أحكاما حاسمة تتعلق بالكثير من القضايا الفقهية، الشائكة، ونظرا لكونه أستاذا للشريعة الإسلامية والفقه بجامعة الأزهر وحصوله على درجات علمية، كانت سببا في تأهيله لإصدار الفتاوي محل الجدل لدى الشارع، بل وكانت «هداية» للكثيريين للاقتداء بتوجيهاته وأحكامه الفقهية.

ومن ضمن القضايا الفقهية الخاصة بالأزواج، حسم المفتي مسألة تزين المرأة لزوجها بما يوطد العلاقة الزوجية بما لا يٌخالف شرع الله، وأشار إلى أن الوشم «الوخز بالإبر» منهي عنه باتفاق آئمة الأمة الإسلامية، وحرص المفتي على ضرورة أن تظل الزوجة في بيت طليقها في فترة «العدة» في محاولة لعودة الحياة الزوجية لطبيعتها بما لايهدم الأسر المصرية والإسلامية والعربية.

ويعتبر الدكتور شوقي علام، هو أول مفتي منتخب في مصر بعد تعديلات قانون الأزهر، حيث تم انتخابه في اقتراع سري خلال اجتماع هيئة كبار علماء الأزهر برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.