شكرا لقرائتكم خبر عن مصور واقعة القطار: «الكمسري قال للمجند ماتخليش الأفيونة تطلع عليك» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال شادي محمود بلال، مصور واقعة سيدة القطار، من طنطا، والتي انتشرت مؤخراً عبر منصات السوشيال ميديا، إن الموقف كان مصادفة، ولم ننتبه إلى بداية الحوار والخلاف الذي وقع بين المجند والكمسري.

وأضاف، في مداخلة هاتفية مع وائل الإبراشي، على قناة الأولى المصرية، ببرنامج التاسعة: «لم أنتبه لبداية الحوار، ولكن حين دخل رئيس القطار بعنجهية، وتحدث بصوت عال، وطلب من المجند العشرين جنيه، وقال له: ورِّينا الاستمارة، ركزنا معاهم، كل القطر تقريباً».

وأوضح أن الكمسري طلب من المجند خلع كمامته حتى يراه، متابعًا: «وقلت للكمسري: مش وزير النقل مشدد على ارتداء الكمامة وفرضها في وسائل المواصلات والقطارات؟!، قالي: سيبك من الكلام ده».

وأشار إلى أن الكمسرى قال للمجند: «قلتلك اخلع الكمامة وخليني اشوفك، والواقعة كلها لا تكمل 4 دقائق، وماتخليش الأفيونة تطلع عليك، والدنيا كلها تتقلب فوق دماغك، وشده من البدلة العسكرية، وتابع الكمسري حديثه مع المجند، وقال له بسخرية واستهزاء: نزِّل الدبابير اللي على كتفك، هما ضاحكين عليك في المعسكر؟!».

وختم حديثه: «وثَّقت بالفيديو ما يجب ألا يحدث في حق الجيش المصري.. لأنه استحالة يكون دول رجالة كامل الوزير، الرجل المحترم.. وقلت: الناس دى مش طبيعية!».

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